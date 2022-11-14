14:27Политика
Песков рассказал, когда будет определена дата пресс-конференции Путина
Фото: kremlin.ru
Дату традиционной большой пресс-конференции Владимира Путина выберут после того, как будут назначены сроки оглашения послания президента Федеральному собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В настоящее время... президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Он подчеркнул, что приоритетным является послание Федеральному собранию, поэтому после того, как будут определены даты его оглашения, появится понимание и по другим мероприятиям.
При этом издание РБК со ссылкой на источники пишет, что в Кремле не исключают, что в этом году большую пресс-конференцию президента и прямую линию не будут проводить. Существует вероятность, что мероприятия перенесут на 2023 год.
Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию до конца текущего года. При этом дата оглашения послания еще не определена.
До этого Песков говорил, что формат и сроки оглашения послания президента Федеральному собранию и проведения прямой линии с Владимиром Путиным пока не определены. Отвечая на вопрос о возможности совмещения данных мероприятий, представитель Кремля не исключил такой вариант.
По его словам, работа по подготовке послания парламенту ведется достаточно давно и продолжается на постоянной основе. Пресс-секретарь президента отметил, что отдельные части текста уже готовы.
Представитель Кремля добавил, что формат данных мероприятий будет зависеть от того, каким образом Путин организует свой рабочий график.
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