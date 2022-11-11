Решений по формату и срокам оглашения послания парламенту пока нет – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Формат и сроки оглашения послания президента Федеральному собранию и проведения прямой линии с Владимиром Путиным пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможности совмещения данных мероприятий, представитель Кремля не исключил такой вариант.

"Сейчас никакие варианты не исключаем, пока окончательно (решение. – Прим. ред.) не принято", – сказал Песков.

По его словам, работа по подготовке послания парламенту ведется достаточно давно и продолжается на постоянной основе. Пресс-секретарь президента отметил, что отдельные части текста уже готовы.

"Это давно, конечно, эта же работа, которая очень растянута по времени", – пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что формат данных мероприятий будет зависеть от того, каким образом Путин организует свой рабочий график.

Ранее Песков заявил, что сроки оглашения послания Федеральному собранию и проведения прямой линии будут зависеть от интенсивности графика президента. По его словам, в настоящее время Путин работает в динамичном режиме.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!