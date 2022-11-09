Сроки оглашения послания ФС и проведения прямой линии зависят от графика Путина – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сроки оглашения послания президента Федеральному собранию и проведения прямой линии с Владимиром Путиным будут зависеть от интенсивности его графика, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Смотрим, подстраиваемся под график президента, он весьма динамичный, поскольку ситуация динамична. Как только мы определимся, мы вам расскажем", – сказал он.

На вопрос, могут ли эти мероприятия пройти до конца года, Песков отвечать не стал, однако еще раз пообещал проинформировать журналистов о соответствующих планах.

Ранее Песков заявил, что президент выступит с посланием до конца 2022 года. Также представитель Кремля подчеркнул, что прямая линия с российским лидером состоится в обязательном порядке. При этом со временем эфира пока не определились.

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