Песков пообещал в скором времени дать ответ, поедет ли Путин на G20

Фото: kremlin.ru

Кремль на днях сообщит, примет ли Владимир Путин участие во встрече Группы двадцати (G20) в Индонезии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле продолжают обсуждать различные форматы участия российского лидера в саммите.

"Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы", – цитирует Пескова РИА Новости.

В конце октября президент РФ Владимир Путин допустил, что может посетить саммит "Большой двадцатки" в Индонезии лично. При этом глава государства выразил уверенность в том, что страна точно будет представлена на форуме на высоком уровне.

Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис сообщил, что Зеленский и Путин согласились принять участие в саммите "Большой двадцатки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в саммите G20.

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