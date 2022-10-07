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Новости

07 октября, 20:46

Политика

Посол Индонезии в ОАЭ сообщил о согласии Путина и Зеленского участвовать в саммите G20

Фото: kremlin.ru

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять участие в саммите "Большой двадцатки". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса.

Между тем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в G20. Тем не менее формат участия российской стороны пока не определен.

Ранее Владимир Путин рассказал, что получил приглашение на предстоящий саммит, и добавил, что Россия примет в нем участие, однако сам он пока не знает, посетит ли мероприятия лично. По его словам, Запад оказывает давление на Индонезию в вопросе участия РФ.

Саммит "Большой двадцатки" состоится с 15 по 16 ноября на Бали.

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