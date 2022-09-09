В МИД РФ заявили, что встреча Путина и Зеленского на саммите G20 не планируется

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В настоящее время планы по встрече Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Группы двадцати (G20) отсутствуют, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Информация об этом опубликована ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что для организации переговоров Путина с Зеленским необходим фундамент закрепленных договоренностей.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает своей целью в ближайшем будущем организовать встречу на территории страны Путина и Зеленского. Турецкий лидер подчеркнул, что она позволила бы разрешить кризис на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

