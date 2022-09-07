Захарова оценила возможность продолжения переговоров между Украиной и Россией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила возможность продолжения переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает RT.

"Мы вели. Они попросили, российская сторона сказала: "Пожалуйста, если вы просите, мы готовы вам пойти навстречу в этом вопросе". Мы ответили на их переговорный позыв", – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия 16 апреля направила ответ на соответствующее предложение Украины, однако ответа не последовало.

"Дальше – тишина. Дальше им просто запретили в Вашингтоне", – добавила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что для организации переговоров Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским необходим фундамент закрепленных договоренностей.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает своей целью в ближайшем будущем организовать встречу на территории страны Путина и Зеленского. Турецкий лидер подчеркнул, что она позволила бы разрешить кризис на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

