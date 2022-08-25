Слуцкий заявил, что РФ отреагирует на готовность Украины к переговорам

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При готовности Украины возобновить переговорный процесс Россия отреагирует, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, достигнутое путем переговоров.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложил Владимиру Зеленскому организовать встречу с Владимиром Путиным. Корреспондент турецкого телеканала добавил, что, если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, прекращение огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст Эрдогану на саммите во Львове.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

