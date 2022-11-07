Песков объяснил, в каком формате Путин обсудит с россиянами меры поддержки мобилизованных

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Владимир Путин для обсуждения мер поддержки мобилизованных выступит на отдельном мероприятии, не связанном с прямой линией. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"(Это будет. – Прим. ред.) отдельное мероприятие", – ответил пресс-секретарь президента на вопрос, будет ли проходить встреча в формате традиционной прямой линии.

Ранее российский лидер в ходе собрания с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил о желании организовать очную встречу с гражданами, чтобы выяснить, какая сейчас обстановка с выплатами пособий мобилизованным.

По мнению главы государства, подобные вопросы являются очень важными, которые требуют непосредственно открытого диалога с людьми.

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