Путин поручит искать в регионах лучшие практики помощи мобилизованным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручит администрации президента искать в регионах РФ лучшие практики оказания помощи мобилизованным и их семьям. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой Севастополя Михаилом Развожаевым, сообщает ТАСС.

"То, что вы сейчас изложили в качестве плана поддержки, – это очень важно. Надеюсь, что самые лучшие практики будут реализованы, и я обязательно поручу и администрации президента <...>, чтобы проводилась такая работа по выявлению самых лучших практик", – заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что власти российских регионов должны продолжать оказывать поддержку семьям мобилизованных, не превращая этот процесс в рутину. Он подчеркнул, что поддержка семей военнослужащих, защищающих Родину, является одним из важнейших направлений работы губернаторов.

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