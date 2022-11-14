Дата послания президента парламенту пока не определена – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию до конца текущего года, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом дата оглашения послания еще не определена.

"По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим", – пообещал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что формат и сроки оглашения послания президента Федеральному собранию и проведения прямой линии с Владимиром Путиным пока не определены. Отвечая на вопрос о возможности совмещения данных мероприятий, представитель Кремля не исключил такой вариант.

По его словам, работа по подготовке послания парламенту ведется достаточно давно и продолжается на постоянной основе. Пресс-секретарь президента отметил, что отдельные части текста уже готовы.

Представитель Кремля добавил, что формат данных мероприятий будет зависеть от того, каким образом Путин организует свой рабочий график.

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