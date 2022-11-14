12:25Политика
Дата послания президента парламенту пока не определена – Песков
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию до конца текущего года, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом дата оглашения послания еще не определена.
"По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим", – пообещал представитель Кремля.
Ранее Песков сообщил, что формат и сроки оглашения послания президента Федеральному собранию и проведения прямой линии с Владимиром Путиным пока не определены. Отвечая на вопрос о возможности совмещения данных мероприятий, представитель Кремля не исключил такой вариант.
По его словам, работа по подготовке послания парламенту ведется достаточно давно и продолжается на постоянной основе. Пресс-секретарь президента отметил, что отдельные части текста уже готовы.
Представитель Кремля добавил, что формат данных мероприятий будет зависеть от того, каким образом Путин организует свой рабочий график.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!