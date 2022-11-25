Песков заявил об отсутствии точных сроков оглашения Путиным послания

Фото: kremlin.ru

Точных сроков оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пообещал, что сообщит дату, как только ее определят.

Ранее Песков рассказал, что послание Федеральному собранию является приоритетным для президента, поэтому после того, как будут определены даты его оглашения, появится понимание и по другим мероприятиям.

До этого пресс-секретарь президента говорил, что Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию до конца текущего года. При этом дата оглашения послания еще не определена.

Он также сообщал, что формат и сроки оглашения послания президента Федеральному собранию и проведения прямой линии с Путиным пока не определены. Отвечая на вопрос о возможности совмещения данных мероприятий, представитель Кремля не исключил такой вариант.

По его словам, работа по подготовке послания парламенту ведется достаточно давно и продолжается на постоянной основе. Пресс-секретарь президента отметил, что отдельные части текста уже готовы.

Представитель Кремля добавил, что формат данных мероприятий будет зависеть от того, каким образом Путин организует свой рабочий график.

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