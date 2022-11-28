В Кремле не видели просьбу "Яблока" издать указ о завершении мобилизации в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Кремле не видели обращения фракции "Яблоко" к Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что не видел и не знает, как это обращение отправлялось и поступило.

Песков добавил, что все вопросы, которые касаются содержания указа о частичной мобилизации, стоит задавать министерству обороны РФ, так как оно является головным ведомством в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Карелии направила запрос с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации в РФ главе государства. Депутаты пояснили, что официальные лица сообщили о завершении мобилизации, однако за этим не последовало никаких нормативных актов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о завершении мобилизации в России 28 октября. По его словам, поставленная задача о призыве 300 тысяч граждан была выполнена. Позднее Песков рассказал, что эксперты государственного правового управления в администрации президента решили, что нет необходимости в дополнительном указе о завершении мобилизации.



Песков оценил вероятность второй волны мобилизации в России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!