Путин поручил создать рабочую группу по мобилизационной подготовке

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. Распоряжение об этом опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей", – указано в документе.

В рабочую группу вошли секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, военкор ВГТРК Евгений Поддубный, автор телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук и другие.

Участники данной рабочей группы будут представлять президенту РФ ежемесячные доклады. Отмечается также, что будет проводится работа над совершенствованием правового регулирования.

Кроме того, рабочая группа займется предложениями по созданию и сохранению мобилизационных мощностей и продукции для Вооруженных сил РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет информации о проведении в России новых волн призыва граждан в рамках частичной мобилизации. Представитель Кремля напомнил, что президент страны уже объявил о завершении данного процесса.

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