В СПЧ предложили уравнять расходы на экипировку мобилизованных в разных регионах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил с инициативой уравнять расходы на экипировку мобилизованных в разных городах РФ.

"Недопустимо, что в одном окопе окажутся парень в бронежилете за 150 тысяч и парень в ватнике", – написал он в своем телеграм-канале.

Фадеев пояснил, что субъекты РФ, где на сегодняшний день сформирован хороший бюджет, выделяют больше средств на снаряжение призванных в рамках мобилизации солдат. Однако "бедные" регионы такого позволить не могут.

"Если все-таки отдать это на откуп регионам, то давайте тогда возьмем за пример расход в богатом Ханты-Мансийске. А остальное пусть будет доплачивать федеральный центр", – указал глава СПЧ.

Ранее председатель кабмина РФ Михаил Мишустин обратил внимание на то, что в России следует увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для полного укомплектования мобилизованных.

Премьер отмечал, что добиться этого можно, включив в работу как крупные, так и малые региональные предприятия легкой промышленности. Однако, по его словам, нужно наладить регулярные поставки материалов.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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