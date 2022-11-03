Песков рассказал, как проходит общение с производителями военной экипировки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Контакты с производителями снаряжения для российских военных идут по линии министерства промышленности и торговли и координационного совета кабмина, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вопросами личных встреч Владимира Путина с производителями занимаются отдельные ведомства, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ глава государства заявил, что, обеспечивая российскую армию экипировкой, специалисты должны обязательно учитывать мнение самих военных. Тогда президент уточнил, что имел в виду даже незначительные предметы, которые нужны солдатам.

Российский лидер также призвал непрерывно улучшать вооружение и обеспечивать активную конкуренцию специалистов. Нацеленной на результат, по словам Путина, должна быть и работа оборонного Координационного совета.



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