Песков заявил, что участники встреч с Путиным выражают разные мнения по СВО

Фото: kremlin.ru

На встречах с Владимиром Путиным участники собраний высказывают различные точки зрения относительно проведения специальной военной операции на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент Путин проводит встречи по специальной военной операции на регулярной основе, и все участники выражают различные точки зрения в рабочем порядке", – цитирует пресс-секретаря президента РФ телеканал CNN.

Песков также опроверг информацию о том, что российский бизнесмен Евгений Пригожин в разговоре с российским лидером якобы выступил с критикой действий генералов РФ в ходе спецоперации.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" жестко ответил тем, кто критикует его и наемников, принимающих участие в боевых действиях. Журналисты спросили Пригожина, не опасается ли он привлечения к ответственности по статье 359 УК РФ ("Наемничество").

На это бизнесмен ответил, что "за Россию-матушку воюют десятки тысяч тех самых наемников". Кроме того, он подчеркнул, что сам проведет арест их и самого себя, когда автоматы возьмут в руки десятки тысяч критиков.



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