В КПРФ отреагировали на пост Пригожина о бесполезности российских депутатов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Депутат Госдумы, пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко прокомментировал заявление Евгения Пригожина о бесполезности депутатов КПРФ и ЛДПР, передает RTVI.

"Это его личное, субъективное мнение, которое, наверное, не располагает обширностью информации. У нас большое количество представителей партии принимают участие в боевых действиях, некоторых мы потеряли", – заявил парламентарий.

Ющенко добавил, что депутаты от КПРФ курируют Донецк и Луганск, а также иные новые регионы РФ. Депутат подчеркнул, что "необходимо выполнять конкретные задачи".

Пресс-секретарь Зюганова напомнил, что решение о признании независимости ДНР и ЛНР было принято по настоянию КПРФ. Кроме того, представители партии отправили уже 102-й гуманитарный конвой на территорию республик. Поставки осуществлялись с 2014 года.

Александр Ющенко отметил, что не знает о причинах, побудивших Пригожина раскритиковать представителей КПРФ и ЛДПР.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что "люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать". Свое обращение он направил в адрес КПРФ и ЛДПР и отметил, что депутаты недостаточно вовлечены в дела родины.

В конце сентября Пригожин рассказал, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК "Вагнер". Бизнесмен подчеркнул, что самостоятельно ездил на полигоны и отбирал личный состав.

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