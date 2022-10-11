Задачи спецоперации РФ на Украине не изменились – Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что задачи российской спецоперации на украинской территории не изменились. Он подчеркнул, что Владимир Путин их четко обозначил.

"Президент эти задачи обозначил, они не меняются. Они будут достигнуты. Украина не должна быть террористическим государством, которое терроризирует своих собственных граждан", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Лавров сделал акцент на том, что вседозволенность киевского режима выходит за рамки и приводит к безнаказанным убийствам.

"Происходят убийства и журналистов, и политических деятелей, и депутатов Верховной рады", – добавил он.

Министр также отметил, что искоренить нацизм на Украине быстро не получится.

"Эта задача, которую мы не решим за один день, но она всерьез создает крупные, тяжелые проблемы для будущего Европы", – резюмировал он.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в ноябре в спецоперации РФ на Украине наступит переломный момент. По его словам, если РФ качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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