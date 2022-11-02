16:21Политика
Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение и обеспечивать активную конкуренцию специалистов, передает ТАСС.
"Вооружение <...> должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным", – отметил он.
Российский президент пояснил, что конкуренция необходима для эффективной работы экономики, а в данном случае она особенно важна. Нацеленной на результат, по словам лидера, должна быть и работа оборонного Координационного совета.
"Вся деятельность Координационного совета должна строиться максимально гибко, быть нацеленной на конкретный результат", – заявил Путин.
Поднимая вопрос об обеспечении армии экипировкой, президент заявил, что должно обязательно учитываться мнение самих военных.
"Имею в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы, даже те, которые, может быть, на первый взгляд кажутся незначительными", – пояснил глава РФ.
Ранее концерн "Калашников" начал поставлять российской армии новейшие беспилотные летательные аппараты коптерного типа. Уточнялось, что данное вооружение делается для разных целей, в том числе разведывательных.
Руководитель компании отмечал, что производство данных устройств является очень важным направлением, которому уделяется особое внимание.
Необходимо обеспечить конкуренцию в области вооружения – Песков
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