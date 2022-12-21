На всей территории РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан – Путин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Все задачи спецоперации на Украине будут выполнены, а безопасность российских граждан обеспечат на территории всей страны, заявил Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ.

По его словам, российские военные сражаются мужественно и стойко, решая поставленные задачи.

"И эти задачи будут, безусловно, выполнены на всех территориях Российской Федерации, в том числе на новых территориях. Будет обеспечена безопасная жизнь наших граждан", - сказал президент.

Президент отметил, что военнослужащие сражаются как герои войны 1812 года, Первой мировой или ВОВ.

"Все они выполняют свой ратный долг достойно, рискуют жизнью, не жалеют сил, а если надо, то и прикрывают собой однополчан", – сказал глава государства.

По словам Путина, с каждым днем потенциал Вооруженных сил РФ увеличивается и данный процесс будут наращивать в будущем.

Ранее Путин заявил, что военнослужащие России показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе спецоперации на Украине. Он указал на вклад участников СВО в развитие страны. По его словам, они проявили себя в "непростое, но значимое время".

До этого российский лидер рассказал, что РФ может помочь миру стать более справедливым, чтобы все народы были равны между собой. По его словам, нынешние перемены будут вести только к лучшему.



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