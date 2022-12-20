Путин заявил, что военные РФ показывают примеры храбрости и самопожертвования

Фото: kremlin.ru

Военнослужащие России показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

По его словам, участники специальной военной операции внесли вклад в развитие страны, проявив себя в "непростое, но значимое время".

Путин добавил, что Россия не раз сталкивалась с испытаниями, ей приходилось отстаивать суверенитет. Президент указал, что в настоящее время Москве вновь бросили такой вызов.

Ранее российский лидер рассказал, что РФ может помочь миру стать более справедливым, чтобы все народы были равны между собой. По его словам, нынешние перемены будут вести только к лучшему.



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