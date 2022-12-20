Военный эксперт назвал главную цель второго этапа СВО на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Основная цель второго этапа спецоперации – путь к Краматорску и Славянску, считает ветеран боевых действий, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

На донецком направлении бойцы ВС РФ смогли занять выгодные позиции, заявил он. Артиллерией российским солдатам удалось не дать ВСУ организовать разведку для выяснения места расположения войск России в направлении Спорного, Новгородского, Водяного, Ленинского и Невельского.

"На донецком направлении происходят ожесточенные бои местного значения. Противник на многих участках перешел в глухую оборону, цепляется на тех рубежах, которые оборудовал, забетонировал, и прикрывается мирными жителями", – рассказал ветеран.

Между тем за минувшие 24 часа ВС РФ нейтрализовали около 130 солдат ВСУ. Также российские бойцы ликвидировали два танка, три автомобиля и три боевых бронированных машины, сообщает "Радио 1".

На данный момент украинские военные силы преодолевают пути коммуникации в целях дополнительного подвоза боеприпасов и пополнения живой силы. По словам Дандыкина, сражения могут привести к отбросу противника от Горловки, Донецка. Это необходимо, чтобы не допускать обстрелы мирных жителей.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы к Соледару в ДНР. Украинскую сторону обеспокоило освобождение Яковлевки, считает он.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!