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16:14

Общество

Путин рекомендовал властям Подмосковья и Крыма предоставлять земельные участки героям СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выпустил распоряжение, согласно которому властям Крыма, Севастополя и Подмосковья рекомендуется предоставлять земельные участки героям спецоперации на Украине и семьям погибших в ходе боев солдат. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, российскому правительству рекомендовано предоставлять участки в безвозмездное пользование. Мера распространяется на отличившихся участников СВО, которые были награждены за свои заслуги, а также на тех, кто является ветераном боевых действий.

Соцподдержка может предоставляться родственникам солдат – участников спецоперации, которые скончались в результате увечья, травмы или заболевания.

Распоряжение вступит в силу 19 декабря 2022 года.

До этого российский лидер поручил обеспечить необходимую поддержку раненным в ходе спецоперации бойцам. По мнению главы государства, помощь должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней.

Путин выразил мнение, что участники СВО являются настоящими мужчинами, которые выполняют свой воинский долг.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьобщество

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