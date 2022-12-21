Путин заявил о необходимости решать проблемы частичной мобилизации

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После объявления в России частичной мобилизации было зафиксировано определенное количество проблем, которые необходимо решать в оперативном порядке. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил Владимир Путин.

"Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы – это хорошо всем известно, – которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все-таки нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному", – цитирует его РИА Новости.

Ранее член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов перечислил главные нарушения, которые происходят в отношении граждан в рамках частичной мобилизации. Например, он рассказал о необоснованных заменах ВУС призванного гражданина и отсутствии своевременной реакции на обращения семьи мобилизованных.

В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил российскому лидеру, что план по частичной мобилизации в РФ был выполнен. Так, средний возраст призванных на военную службу составил 35 лет.

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