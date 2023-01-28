Новейшие комплексы Панцирь-СМ усилят российскую ПВО в зоне спецоперации – СМИ

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Российскую систему ПВО в зоне проведения спецоперации в ближайшее время усилят новейшими комплексами Панцирь-СМ. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

"Планируется, что в ближайшее время в зону проведения СВО для усиления системы ПВО будет отправлена партия зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь в новейшей модификации – Панцирь-СМ", – заявил собеседник агентства.

По словам источника, подобные комплексы смогут на существенно большей дальности поражать беспилотники и реактивные снаряды, запускаемые ВСУ, в том числе, снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, он заявил, что в дальнейшем, в зоне спецоперации пройдет апробация Панциря-СМ, который будет оснащен мини-ракетами, предназначенными для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов РСЗО, таких как "Град". По его словам, одна боевая машина может быть оснащена 48 мини-ракетами.

Новый комплекс способен видеть малоразмерные цели на дальности до 75 километров, а при применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата воздушных целей увеличивается до 40 километров. Он поставляется в двух вариантах – на колесах и на гусеничном шасси.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации ВС РФ опробуют в действии перспективного робота "Маркер". На испытания в реальных боевых условиях выставят две версии робота – разведывательную и ударную.

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