Командир "Ахмата" Алаудинов считает, что ДНР будет освобождена в ближайшие полтора месяца

Фото: ТАСС/Александр Река

Россия может взять под контроль всю территорию ДНР в течение полутора месяцев. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

"Я думаю, что в ближайшие максимум месяц-полтора мы увидим Донецкую Народную Республику освобожденной", — сказал он.

По словам офицера, противник отступает и несет серьезные потери, а российские подразделения продолжают наступление по всем направлениям. Он также отметил, что ВС РФ завершают оперативное окружение Артемовска.

Алаудинов считает, что успехам в продвижении ВС РФ способствует изменение формата боевых действий, предполагающий более активное использование беспилотников и поражающих боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25 в районе Угледара. Об этом отчитались в Минобороны России.

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