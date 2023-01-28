01:25Политика
Командир "Ахмата" Алаудинов считает, что ДНР будет освобождена в ближайшие полтора месяца
Фото: ТАСС/Александр Река
Россия может взять под контроль всю территорию ДНР в течение полутора месяцев. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"Я думаю, что в ближайшие максимум месяц-полтора мы увидим Донецкую Народную Республику освобожденной", — сказал он.
По словам офицера, противник отступает и несет серьезные потери, а российские подразделения продолжают наступление по всем направлениям. Он также отметил, что ВС РФ завершают оперативное окружение Артемовска.
Алаудинов считает, что успехам в продвижении ВС РФ способствует изменение формата боевых действий, предполагающий более активное использование беспилотников и поражающих боеприпасов.
Ранее сообщалось, что ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25 в районе Угледара. Об этом отчитались в Минобороны России.
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