Средств ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25 в районе Угледара

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО сбили украинский самолет штурмовой авиации Су-25 в районе Угледара в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Берестовом, Пролетарке, Малой Кардашинке, Мирном, Кременной и других населенных пунктах российские военные сбили 11 украинских беспилотников (БПЛА). В ДНР и ЛНР российским средствам ПВО удалось пресечь атаки ВСУ из РСЗО "Ольха", "Ураган" и HIMARS.

Согласно данными Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украине было ликвидировано 380 военных самолетов, 204 вертолета, 2 967 БПЛА, 7 644 бронированных машины, а также несколько тысяч другой украинской техники и вооружений.

До этого в Минобороны РФ сообщили о нанесенном массированном ударе по энергообъектам Украины. В результате удара была нарушена работа предприятий по ремонту и обслуживанию украинской техники, а также сорваны процессы транспортировки вооружения в зоны СВО.



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