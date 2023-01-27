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14:49

Политика

ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины 26 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины 26 января. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате действий, предпринятых российскими войсками, была сорвана транспортировка боеприпасов и вооружений украинских военных в зоны спецоперации. Вместе с тем удары по объектам инфраструктуры нарушили работу предприятий по обслуживанию и ремонту военной техники ВСУ.

"Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – прокомментировали в российском оборонном ведомстве.

26 января СМИ сообщили о взрывах в ряде украинских регионов. Звуки были слышны в Киевской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в Одессе и Виннице. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Позже информацию о взрывах в Киеве подтвердил мэр города Виталий Кличко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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