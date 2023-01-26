СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Взрывы прогремели в Киевской и Днепропетровской областях, а также в ряде других регионов Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается о взрывах в Николаевской области, в Одессе и Виннице.

По данным ряда украинских новостных порталов, взрывы могут быть связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Отмечается, что сигналы воздушной тревоги, объявленной на всей территории Украины утром 26 января, звучат уже более часа.

Накануне воздушная тревога также была объявлена во всех областях Украины. Оповещения пришли в 14:04 (в 15:04 по московскому времени). Тревога длилась около двух часов.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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