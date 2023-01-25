Эксперт рассказал, какие ракеты могут долететь с Украины до российских городов

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Украинские военные могли бы нанести удары по российским городам, используя американские крылатые ракеты Tomahawk, однако в настоящее время ВСУ не располагают таким дальнобойным оружием, заявил глава Бюро военно-политического анализа, военный эксперт Александр Михайлов. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, в настоящее время украинские военные не могут поразить цели в Москве или Санкт-Петербурге.

"У них есть "Точка-У", которая бьет больше чем на 100 километров, но это не то расстояние. Однако существуют ракеты типа "Томагавк". Они могут долететь если не до Екатеринбурга, то до Нижнего Новгорода с украинской границы", – пояснил Михайлов.

Он отметил, что США вряд ли предоставят Украине "Томагавки", поскольку поставки такого серьезного оружия будут однозначно восприняты как пересечение красной линии, которое повлечет разрушительные последствия.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев изучает возможность нанесения ударов по Москве и Екатеринбургу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Подоляка, отметил, что украинские власти ничем не гнушаются, поэтому России необходимо оградить себя от исходящей от Киева опасности.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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