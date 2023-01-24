Два человека пострадали от сброшенного с дрона взрывного устройства в Курской области

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Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о двух пострадавших в результате очередной атаки со стороны украинских сил. ВСУ сбросили с дрона взрывное устройства. О происшествии губернатор рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района. К сожалению, пострадали два человека. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в его публикации.

Ранее ВСУ атаковали село Волфино Глушковского района Курской области. В результате обстрела со стороны Украины четыре населенных пункта области остались без света: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский.

Местные власти организовали мероприятия по ликвидации последствий атаки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

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