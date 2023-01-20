В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении действия желтого уровня террористической опасности в регионе. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

"В Курской области действие желтого уровня террористической опасности продлеваем с 17:00 20 января до 4 февраля", – говорится в его публикации.

Губернатор напомнил местным жителям о необходимости сохранять бдительность. Он также призвал о любых подозрениях сообщать по номеру 112.

Ранее энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи в Курской области было нарушено в результате атаки со стороны Украины. Старовойт уточнил, что в Теткине зафиксировали не менее 10 прилетов. По его словам, никто не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

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