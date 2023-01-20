В Белгородской области продлили высокий уровень опасности

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Желтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что высокий уровень опасности будет действовать на территории области до 4 февраля. Соответствующий документ уже подписан.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт объявил о продлении желтого уровня террористической опасности в регионе. Он призвал местных жителей оставаться бдительными и о любых подозрениях сообщать по номеру 112.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

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