Высокий уровень террористической опасности продлят в Курской области еще на 15 суток

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Глава Курской области Роман Старовойт объявил о продлении желтого уровня террористической опасности в регионе. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие в регионе желтого уровня террористической опасности с 5 января на 15 суток", – отмечается в его публикации.

Губернатор призвал местных жителей оставаться бдительными и о любых подозрениях сообщать по номеру 112.

Ранее украинские военные обстреляли село Гуево и поселок Теткино в Курской области. Старовойт рассказал, что один дом подвергся прямому удару, в результате чего получил наиболее серьезные повреждения. Кроме того, в Теткино оказались повреждены газовая труба и линия электропередачи, населенный пункт был обесточен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

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