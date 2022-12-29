ВСУ обстреляли Гуево и Теткино в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские военные обстреляли село Гуево и поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, один дом подвергся прямому удару, отчего получил наиболее серьезные повреждения. Кроме того, в Теткино оказались повреждены газовая труба и линия электропередачи, из-за чего сейчас населенный пункт временно обесточен.

Ранее в Клинцовском районе Брянской области сработала система ПВО. В результате были сбиты украинские беспилотники. Местные жители и инфраструктура не пострадали.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

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