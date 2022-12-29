Глава Белгородской области сообщил об обстреле Шебекинского городского округа

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекинский городской округ. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Украина атаковала хутор Стадников, где взрывной волной повредило окна в двух частных домах. В селе Муром пострадал фасад одного из домов.

Глава региона рассказал о прилетах и по таможенному пункту пропуска в Шебекино, уточнив, что в пограничный переход прилетело 10 снарядов.

Ранее ВСУ обстреляли три раза за сутки Донецк. Около 19:15 по городу выпустили 16 ракет из чешских установок РСЗО. В результате происшествия погибла местная жительница.



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