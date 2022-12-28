Мирная жительница погибла при обстреле Донецка

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Кроме того, был ранен один мужчина.

Ранее сообщалось, что украинские военные в третий раз за стуки обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня. В районе 19:15–19:17 по городу было выпущено 16 ракет. Огонь велся из чешских установок РСЗО.

ВС РФ уничтожили в ДНР две американские артиллерийские системы М777 и немецкую гаубицу FH-70, из которых украинские военные вели огонь по Донецку.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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