ВС РФ уничтожили две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70 в ДНР

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Вооруженные силы РФ уничтожили в ДНР две американские артиллерийские системы М777 и немецкую гаубицу FH-70, из которых украинские военные вели огонь по Донецку. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Красногоровка на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк", – заявили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили более 170 военнослужащих ВСУ в ходе боев в Донецкой и Луганской народных республиках. На краснолиманском направлении значительный ущерб противнику нанесла российская артиллерия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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