ВС РФ уничтожили украинский ремонтный пункт в районе Краматорска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские Вооруженные силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией <...> в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ", – сказал он.

Отмечается, что в момент удара в ремонтном пункте находились две единицы РСЗО HIMARS, пять гаубиц Д-30, две самоходные гаубицы "Гвоздика", а также три спецавтомобиля.

Ранее ВС РФ уничтожили две украинские разведгруппы, действовавшие в районе села Червоная Диброва в ЛНР. Всего на краснолиманском направлении противник потерял порядка 60 солдат и четыре единицы бронетехники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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