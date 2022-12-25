ВС РФ уничтожили две украинские разведгруппы в ЛНР – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России уничтожили две украинское разведгруппы, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также российские военные нанесли поражение двум ротным группам ВСУ в районе населенного пункта Терны.

"На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики ", – заявил Конашенков.

Он отметил, что за прошедшие сутки противник потерял до 60 военных убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее Конашенков рассказал, что ВС России взяли под контроль село Яковлевка в ДНР. Также в населенных пунктах Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка бойцы ВСУ хотели вернуть ранее занимаемые позиции, однако российские солдаты не позволили произвести контратаку.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ поразили пункты временной дислокации двух бригад ВСУ на южнодонецком направлении

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