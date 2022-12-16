13:47Политика
ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения Украины в Харькове
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Армия РФ уничтожила в Харькове склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
В ведомстве добавили, что также была ликвидирована украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. Это произошло в районе населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике.
Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении трех военных складов ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, на территории населенного пункта Тягинка в Херсонской области, а также в городе Орехове в Запорожье. Помимо этого, ВС России смогли предотвратить попытку нападения украинской стороны на купянском направлении в ЛНР.
Помимо прочего, в МО РФ заявили, что российские истребители сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также система ПВО России нейтрализовала 11 украинских беспилотников.
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