Пушилин заявил, что российская армия почти освободила Марьинку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военнослужащим почти удалось освободить Марьинку. По его словам, под контроль ВС РФ перешло 80% территории города.

"Там сейчас идут бои в многоэтажной застройке, противник еще пытается удержаться за счет того, что там укрепления выстраивались задолго до этого", – сказал он в эфире Первого канала.

После полного освобождения населенного пункта российская армия будет продвигаться в направлении Красногоровки. Как отметил Пушилин, это позволит предотвратить обстрелы Петровского района Донецка со стороны украинских сил.

Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по Ворошиловскому району в центре Донецка. Под удар попали улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого и рынок. Также снаряды попали в район гостиницы "Виктория".

В результате атаки были повреждены несколько многоквартирных домов. В одном из них начался пожар.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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