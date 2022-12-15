08:22Происшествия
Власти Донецка заявили о самом массированном ударе по городу с 2014 года
Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"
Прямые попадания в жилые дома зафиксированы после обстрела ВСУ центра Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"По отзывам очевидцев, прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному. Прилеты по проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, проспекту Театральному, возле ж/д-больницы, студгородка", – написал он.
Кулемзин уточнил, что в городе фиксируются возгорания и задымления. В детском саду № 15 вылетели окна и двери.
Он назвал этот удар самым массированным за последние 8 лет.
Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ утром 15 декабря. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, на город обрушились 40 ракет из реактивной системы залпового огня "Град".
Ранее сообщалось о работе ПВО над Курской областью. Тогда обошлось без разрушений и жертв.
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