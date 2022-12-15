ВС Украины нанесли удары по центру Донецка

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщает ТАСС.

Под удар попали улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого и рынок. Также снаряды попали в район гостиницы "Виктория". Повреждены несколько многоквартирных домов. В одном из них начался пожар.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВС страны выпустили 40 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Ворошиловскому и Киевскому районам.

Мэр Донецка заявил, что город подвергся самому массированному удару с 2014 года.

Накануне украинские военные обстреляли город Клинцы в Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал. По словам губернатора региона, ракета была сбита российскими силами противовоздушной обороны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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