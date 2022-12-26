Трое военных РФ погибли в результате атаки украинского беспилотника в Энгельсе

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Трое российских военных погибли в результате атаки украинского беспилотника на аэродром в Энгельсе в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел около 01:35 26 декабря. Российские ПВО сбили украинский беспилотник на малой высоте.

"В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения", – сообщили в Минобороны, добавив, что авиационная техника не была повреждена.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что силовые структуры проверяют сообщения о ЧП на военном объекте в городе Энгельс. Бусаргин опроверг информацию об эвакуации жителей, а также сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры не получили повреждений в результате ЧП.

В начале декабря Киев нанес удары по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. Погибли трое военных, еще четверо пострадали. Также была повреждена обшивка корпусов двух самолетов.

В ответ Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинским объектам. Как сообщали в министерстве обороны РФ, удалось поразить все 17 объектов.



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