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Киев пытался атаковать российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском, однако власти Украины официально не оглашают эти данные. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который признался в этом на условиях анонимности.

"Это были украинские беспилотники", – заявил он.

Однако издание подчеркнуло, что в настоящее время нет точной информации, как именно проводилась операция и какие дроны применялись.

До этого аналогичными данными поделился украинский чиновник в беседе с The New York Times. По его словам, в по меньшей мере одной из атак принимал участие спецназ Украины, причем его представители в момент удара находились в непосредственной близости от объекта.

5 декабря трое военных скончались из-за атаки Киева на военные аэродромы Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. Также четверо российских солдат пострадали, их госпитализировали.



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