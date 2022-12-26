Российские войска заняли выгодные рубежи на донецком направлении – Минобороны

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ рассказало об успехах российской армии на донецком направлении. По информации ведомства, ВС РФ смогли занять выгодные рубежи в этом районе. Об этом оно написало в своем официальном телеграм-канале.

"В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорска ДНР уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров", – отмечается в публикации.

Всего за минувшие сутки на этом направлении украинские силы потеряли:

до 100 военнослужащих;

четыре боевые бронированные машины;

восемь автомобилей.

Кроме того, определенных успехов удалось достичь и на южно-донецком направлении, где ВС РФ устранили свыше 40 бойцов ВСУ, две БМП и три пикапа.

В результате активных наступательных действий российской армии противник понес существенные потери на купянском направлении:

до 20 бойцов ВСУ;

одну БМП;

два автомобиля.

В Минобороны рассказали и о ситуации на красно-лиманском направлении, где вражеские силы потеряли свыше 30 солдат, два броневика и два пикапа.

Ранее подполковник украинской армии заявил, что его военнослужащие начали часто сбегать. Он отметил, что в его подчинении находятся десятки бойцов, которые уже несколько раз уходили в самоволку.

Подполковник призвал привлекать таких военнослужащих к ответственности уже после первого случая дезертирства. Он задался вопросом о том, зачем ему солдаты, в которых он не может быть уверен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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