Фото: ТАСС/Frank Augstein/АР

Вооруженные силы Украины сталкиваются с рядом проблем. Так, они несут большие потери и сильно измотаны, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.

"У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов", – сказал собеседник газеты.

Ранее подполковник украинской армии заявил, что его военнослужащие начали часто сбегать. Он отметил, что в его подчинении находятся десятки бойцов, которые уже несколько раз уходили в самоволку.

До этого генерал США Барри Маккеффри рассказал, что ВСУ понесли огромные потери и находятся в уязвимой позиции. По его словам, Киев находится в великой опасности. Маккеффри отметил, что поставка батареи ЗРК Patriot не изменит ситуацию на земле из-за превосходства ВС РФ в авиации и артиллерии.



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