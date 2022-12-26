Военный эксперт назвал способ справиться с ВСУ в Донбассе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Для нанесения сокрушительного поражения Вооруженным силам Украины в Донбассе, российскому командованию следует применить межконтинентальные ракеты "Сатана" с неядерными боеголовками, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Об этом сообщает Ura.ru.

"У нас есть чудо-оружие. Это гигантские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые называются "Сатана". Они находятся в шахтах и могут уничтожить весь мир", – сказал он.

По словам Прохватилова, периодически ракеты данного типа заменяются и утилизируются. Кроме того, с их помощью запускаются военные спутники. Однако, по мнению эксперта, столь дорогостоящее оружие можно использовать "гораздо умнее", оснастив ракеты конвенциональными боеголовками.

"Удар одной такой ракеты, если ее запустить не в космос, а на средней дистанции, уничтожит гарантировано мост через Днепр. Небольшое количество ракет сразу отсекает всю левобережную Украину и обрекает на уничтожение всю донбасскую группировку противника", – пояснил Прохватилов.

Он отметил, что такой шаг гарантирует России быструю победу. Однако, по словам Прохватилова, российским властям потребуется заблаговременно убедить международное сообщество, что ракеты оснащены неядерными боеголовками.

"Надо пригласить американских представителей и показать, что в этой шахте ядерных боеголовок нет. Это необходимо, чтобы не восприняли, как атаку ядерными ракетами", – уточнил эксперт.

Ранее капитан I ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что основная цель второго этапа спецоперации – освобождение пути к Краматорску и Славянску.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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